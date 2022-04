OM : le club annonce le départ d’un pilier de la formation

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

L’OM est actuellement deuxième de Ligue 1. Les joueurs de Jorge Sampaoli sont en excellente position pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions à l’issue de la saison. Le club vient cependant d’annoncer le départ de son directeur du centre de formation.

En effet, l’OM vient d’annoncer, via un communiqué le départ de Nasser Larguet ancien entraîneur intérimaire du club et directeur de la formation depuis 2019 pour "pour raisons personnelles". Le club a également tenu à lui laisser un message après sa démission : « L’Olympique de Marseille respecte cette décision et tient à remercier Nasser pour sa contribution durant près de trois années auprès des jeunes du Centre de Formation, mais aussi de l’équipe professionnelle. Le club lui souhaite le meilleur pour ses prochains projets professionnels »

✦ COMMUNIQUÉ OFFICIEL : Nasser Larguet va quitter le club dès la semaine prochaine pour "raisons personnelles".#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/UErTzEmVbQ — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) April 25, 2022

Pour résumer Alors que l’OM réalise une excellente saison en Ligue 1, le club perd son directeur du centre de formation. En effet, Nasser Larguet, qui a aussi entraîné l'équipe première, a annoncé sa démission aux dirigeants du club phocéen.

