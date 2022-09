OM : le club annonce une signature qui fait déjà du bruit en Ligue 1

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

« Sorare est une plateforme de jeu de fantasy football et collections de cartes virtuelles. Les supporters de l’OM, les collectionneurs et les joueurs du jeu de fantasy football pourront se procurer les cartes virtuelles des joueurs marseillais pour les 3 prochaines saisons. Chacune de ces cartes est unique et vérifiée par la technologie blockchain, assurant sa certification. Elles permettent, chaque semaine, de choisir une composition de cinq joueurs pour tenter de gagner de nouvelles cartes et ainsi améliorer son équipe, indique un communiqué de l’OM. Ce partenariat va donc donner la possibilité aux supporters de l’Olympique de Marseille de collectionner les cartes de leurs joueurs préférés, de suivre les performances de l’équipe et « scouter » les jeunes joueurs à potentiel. »

« Nous sommes très heureux d’accueillir Sorare en tant que partenaire officiel de l’OM, clarifie Pedro Iriondo, Directeur Général de la Stratégie et du Développement de l’OM. Cette plateforme s’est fait un nom dans le monde du divertissement sportif avec plus de 2 millions d’utilisateurs, c’est une marque jeune et passionnante. Nous sommes donc ravis de pouvoir proposer à nos supporters la possibilité de collectionner les cartes de leurs joueurs préférés. »