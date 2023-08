OM : la polémique enfle, des images inédites ramènent brutalement le club sur terre !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’OM ne désarme pas. Alors qu’ils pensaient mener 2-0 à Metz, les hommes de Marcelino ont vu l’arbitre annuler le but de Valentin Rongier après consultation de la VAR. Ismaïla Sarr avait en effet été jugé coupable d’une intervention illicite. Et si personne n’a compris cette décision sur le moment, c’est parce que l’arbitre avait d’autres images, qui n’ont pas été diffusées à la TV. C’est ce qu’a révélé à L’Équipe Stéphane Lannoy, le directeur technique délégué à l’arbitrage professionnel.



Lannoy va calmer l'OM

« J’ai regardé le match en direct à la télé et, avec les images proposées, je ne voyais pas de situation de faute sur l’instant. Mais, en regardant les caméras utilisées par le VAR, on voit un contact avéré. Les images de la caméra opposée ne sont pas apparues à l’antenne et elles montrent que M. Sarr ne touche jamais le ballon. Non pas avec sa première jambe, mais avec sa seconde jambe d’appui au sol, il vient toucher le pied du Messin au point de le déséquilibrer et de commettre la faute. (…) Cela prouve l’intérêt pour l’assistant vidéo de travailler les différents angles. » Ces images seront montrées au staff de l’OM lors d’une visioconférence d’explication dans la matinée, histoire de calmer tout un club qui commence à s’estimer victime d’une cabale arbitrale depuis le début de saison.

La une du journal L'Équipe du mardi 22 août pic.twitter.com/t0agOiUCL7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 21, 2023

