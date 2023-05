OM : le club charge la LFP, la commission de discipline et l'arbitrage !

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Enfin ! Trois jours après sa défaite à Lens (1-2) marquée par une décision arbitrale très contestable (validation puis annulation par la VAR du but de Sanchez), l'OM a décidé de passer à l'attaque. Dans un communiqué, le club phocéen a pointé du doigt les décisions à géométrie variable des arbitres cette saison en L1 puisque Wilfried Bien, qui était aux commandes de la VAR samedi, a jugé bon d'appeler l'arbitre du centre pour la prétendue faute du Chilien alors qu'il ne l'avait pas fait dans les mêmes circonstances contre Monaco (1-1). Et ce n'est pas tout ! Le club se plaint également de la programmation des rencontres et des sanctions de la police des terrains.

Des sanctions contre les ultras de l'OM, pas contre ceux du RC Lens

"Après 34 journées, l’Olympique de Marseille constate une accumulation de décisions prises en sa défaveur au cours de la saison 2022-2023. L’Olympique de Marseille souhaite toujours garder une approche très constructive vis-à-vis des instances et de l’ensemble des acteurs du football français. Néanmoins, l’Olympique de Marseille se voit dorénavant obligé de réagir tant le club fait face à un nombre important de décisions litigieuses ayant d’ores-et-déjà un impact majeur sur le déroulé de sa saison. D’une part, l’OM regrette le traitement inéquitable lié à un manque d’uniformité dans l’application des règles d’utilisation du VAR. Alors que la décision de laisser jouer Alexis Sanchez à la suite d’un contact avec un défenseur lensois (J34 ; RCL-OM ; 2-1) est considérée comme une erreur manifeste par le VAR, la semelle nette du défenseur monégasque non-sifflée sur Sead Kolasinac dans la surface de réparation (J20 ; OM-ASM ; 1-1) ne l’a pas été. D’autres décisions arbitrales ont également été grandement défavorables à l’OM, impactant par exemple le résultat final des rencontres contre le PSG (J11 ; 1-0 ; main dans la surface) ou contre le RCSA (J27 ; 2-2 ; exclusion de Léonardo Balerdi)."

"D’autre part, l’OM constate des incohérences flagrantes dans l’élaboration des calendriers sportifs de la saison 2022-2023. L’OM a dû, aux retours des trêves internationales de septembre et de mars et malgré un nombre important d’internationaux dans ses rangs, composer avec des matchs planifiés le vendredi soir, soit moins de 48 heures après le retour de sélection de certains de ses joueurs cadres (J9 ; SCO-OM ; 0-3 et J29 ; OM-MHSC ; 1-1). L’OM a également subi l’impact d’une finale de coupe de France planifiée au milieu d’une journée de championnat (J33). Des matchs décisifs pour la fin de saison ont été redisputés seulement trois jours après ladite finale et avec l’une des équipes concernées largement remaniée. Enfin, l’OM s’étonne de certaines décisions de la Commission de discipline de la LFP. Le club remarque qu’il fut, suite à l'usage d’engins pyrotechniques par ses groupes de supporters, sanctionné d’une fermeture partielle du virage sud lors du match OM - RC Lens (J12). En revanche, dans un contexte comparable, la même sanction applicable n’a pas été prononcée avant le match retour disputé samedi dernier. En considérant les enjeux et l'impact de ces décisions, l'Olympique de Marseille demande davantage de respect à son égard et plus de cohérence dans les prises de décision futures afin de garantir l’équité des compétitions, à supposer que ce principe fondamental puisse encore être préservé."

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 9, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer L'OM a publié un communiqué pour se plaindre des décisions arbitrales qui ont plombé sa saison en championnat, notamment lors du choc à Lens (1-2) samedi. Il s'est également indigné des sanctions contre ses supporters alors que d'autres clubs y échappent.

Raphaël Nouet

Rédacteur