OM : le club prêt à aider pour la statue de Bernard Tapie ?

Alors que Netflix a sorti, contre l’avis de la famille de Bernard Tapie, sa mini-série sur l’éternel « Boss » de l’OM, la riposte s’organise à Marseille. En réponse, des supporters ont lancé le projet d’une cagnotte afin d’installer une statue de l’ancien président sur le parvis du Vélodrome.

Si, jusqu’à présent, l’OM brillait par son absence d’initiatives pour porter ce beau projet de la famille Tapie, RMC Sport croit savoir que cela va vite changer… et que la direction olympienne, qui était plutôt embarrassé par ce sujet porté par la famille Tapie, la ville de Marseille et les groupes de supporters, envisage désormais de participer à la cagnotte.

L’appel de Laurent Tapie entendu ?

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Laurent Tapie, le fils de Bernard, expliquait quasiment toucher au but : « J'ai levé les deux tiers des sommes. J’en suis content mais il manque un tiers. J’en profite pour faire un appel à tous ceux qui aimaient mon père, et même à ceux qui ne l’aimaient pas mais qui pensent qu’il mérite que quelque chose reste après lui (…) Quand Francis Borelli meurt, il y a la tribune Francis Borelli (au Parc des Princes). Quand Louis Nicollin meurt, Montpellier annonce que son prochain stade portera le nom de Louis Nicollin. Et quand le seul président qui a ramené la Ligue des champions meurt, il n’y a rien. Zéro. Ni centre d’entraînement ni tribune », avait-il déploré. Le message est visiblement bien passé…

