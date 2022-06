OM : le club tient son nouveau directeur sportif et son nouveau directeur du football ! (officiel)

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

"L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Javier Ribalta au sein de son organigramme sportif pour poursuivre le développement du club. Il est nommé Directeur du Football. A 41 ans, Javier Ribalta possède déjà une riche expérience dans le monde du football européen. Il a collaboré pour plusieurs clubs prestigieux comme le Milan AC, Manchester United ou encore la Juventus Turin. Il a récemment occupé le poste de directeur sportif au sein du Zenit St.Pétersbourg puis de directeur technique au Parme Calcio 1913 jusqu’en juin. Lors de son passage à la Juventus Turin, de 2015 à 2017, Javier a pu faire équipe avec Pablo Longoria en formant un tandem alliant modernité, méthodologie et expérience dans le domaine du recrutement. Réunis de nouveau, cette fois à la direction du club phocéen, le dirigeant espagnol aura pour responsabilité d’encadrer l’ensemble de la politique sportive du club. David Friio, présent à l’OM depuis 2020 en qualité de Directeur Technique, est nommé Directeur Sportif. Il assurera la relation entre la direction et le groupe professionnel ainsi que le pilotage des équipes de scouting", peut-on lire sur le communiqué du club phocéen.



L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de 𝗝𝗮𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗥𝗶𝗯𝗮𝗹𝘁𝗮 au sein de son organigramme sportif pour poursuivre le développement du club.

Il est nommé 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 18, 2022

Pour résumer Dans un communiqué, l'Olympique de Marseille a annoncé ce samedi que David Friio était nommé directeur sportif et a officialisé l'arrivée de Javier Ribalta au poste de directeur du football.

