OM : le conflit entre Thauvin et Payet a fissuré le vestiaire marseillais

André Villas-Boas refuse de se voiler la face. Après la nouvelle défaite subie à Monaco hier (1-3), l’entraîneur de l’OM a balayé l’éventualité d’une crise à Marseille. Pourtant, ses hommes n’ont pas vraiment donné l’impression de pouvoir tenir la distance sur la durée du match.

Après une première période pourtant bien rodée, les Marseillais ont été incapables d’endiguer les vagues monégasques pour encaisser finalement trois buts en 45 minutes. Le vestiaire a-t-il donc lâché le technicien portugais ? L’intéressé affirme que non, mais il semblerait que la brouille entre Florian Thauvin et Dimitri Payet ait créé une fissure en interne.

« Les deux ne peuvent pas se voir et ça rejaillit sur le collectif »

« L'inimitié Payet - Thauvin plombe-t-elle l'OM ? Oui ! Les deux ne peuvent pas se voir, on le sait depuis longtemps maintenant, a lâché Bertard Latour sur la chaîne L'Équipe. Depuis le début de la saison, les autres membres du vestiaire se sont rendu compte que ce serait très compliqué cette année, alors que tout allait bien la saison dernière avec Thauvin à l'infirmerie. Ils ont signé tous les deux en 2013 à l'OM et il y a peu de moments où ils ont brillé ensemble. L'un et l'autre peuvent être des leaders négatifs et ça rejaillit sur le collectif. C'est très gênant. J'ai eu plusieurs retours de joueurs de l'OM qui me disent : ‘Il y a un problème entre les deux et c'est gênant pour le groupe, vraiment'. Ce conflit a un impact sur l'OM. »