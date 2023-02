OM : le coup de grâce a été porté à Payet au prix Puskas

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

En effet, c'est le joueur polonais amputais, Marcin Oleksy, qui a reçu le trophée des mains d’Alessandro Del Piero. Le Réunionnais n'a même pas terminé à la deuxième place de ce prix puisque c'est Richarlison, auteur d'un ciseau acrobatique avec le Brésil contre la Serbie (2-0), le 24 novembre dernier, lors de la Coupe du monde au Qatar, qui a fini deuxième.

🏆 The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy!



...and what a goal it was 🤩 pic.twitter.com/2LEkSUbfHN