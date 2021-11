OM : le coup de gueule de Longoria contre la LFP

Zapping But! Football Club

Il y avait de la colère dans les tribunes et sur le terrain du côté du Vélodrome au moment du coup d'envoi contre Metz. Les Ultras ont brandi une longue banderole pour fustiger l'horaire de 13h, de même que les Fanatics. Dans les deux cas, les supporters ironisent sur le fait que la commission de discipline a reporté l'examen des incidents du Clasico pour ne pas que cette rencontre, diffusée à l'étranger, se dispute devant des tribunes fermées. Pour Pablo Longoria, l'enjeu était davantage sportif. Le président de l'OM a poussé un coup de gueule au micro d'Amazon.

« Cela va être un match compliqué, Metz est une équipe solide, très physique. C'est compliqué de jouer des équipes comme cela, il faut trouver des espaces dans les couloirs pour faire des différences, ce ne sera pas facile. En plus, il nous faut de la récupération, ce n'est pas normal de jouer un match d'Europa League, le jeudi soir, à 21 heures, et de jouer trois jours après à 13 heures. Ce n'est pas seulement pour l'OM, c'est comme l'Olympique Lyonnais la semaine dernière qui a également joué à 13h (contre Nice, 2-3) le dimanche après un match à Prague, en Ligue Europa, le jeudi. Ce sont des choses à éviter pour le bien du championnat. »

Longoria aurait voulu jouer plus tard contre le FC Metz

