OM : le danger n°1 du Shakhtar est identifié

Après une phase de poules d'Europa League de feu, entre l'épouvantail Brighton, la légende Ajax et les frères de l'AEK, l'OM va plonger dans l'inconnu lors des barrages. Le Shakhtar Donetsk, contraint à l'exil en raison de la guerre russo-ukrainienne, est bien loin de ses standards de la décennie écoulée. Mais il possède encore quelques pépites susceptibles de tourmenter les Phocéens.

"Il est capable de jouer dans des équipes comme Barcelone ou Manchester City"

Au premier rang de celles-ci, on trouve Georgiy Sudakov. Ce meneur de jeu de 21 ans a marqué 4 buts en 23 matches cette saison, dont un contre le FC Barcelone lors du tour de poules de la C1. Très technique et précis devant les buts, il est décrit comme un futur grand par son entraîneur chez les jeunes, Fernando Valente : "C'est un gamin avec un potentiel énorme, capable de jouer dans des équipes comme Barcelone ou Manchester City. C'est le plus grand talent que j'ai entraîné. Ça ne fait aucun doute qu'il deviendra un très grand".

𝗙𝗼𝗰𝘂𝘀 sur #ShakhtarOM 👀



Nos 𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒆𝒏𝒔 travaillent en vue du déplacement à Hambourg en @EuropaLeague ! 🚧 pic.twitter.com/QFrHHnuNre — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 13, 2024

