OM : Le défi complètement fou que s’est lancé Dimitri Payet !

Objectif 100 x 2 pour Payet ! Le Réunionnais, interrogé par Téléfoot, a confié vouloir atteindre la barre des 100 buts et 100 passes décisives un Ligue 1. « 100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1, c'est l'objectif, personne ne l'a fait encore. [...] Si je peux laisser cette trace, ça montrera une régularité et on s'en souviendra ». Ce serait un exploit historique.

Un exploit dans les cordes de Payet

Le numéro 10 de l’olympique de Marseille est actuellement à 87 buts dans l’élite et atteindre les 13 buts manquant semble réalisable. Pour ce qui est des passes décisives, Payet en serait à 91 selon la LFP qui décompte la statistique officiellement depuis 2007. Le joueur passé par le FC Nantes, l’ASSE, le LOSC et l’OM, qui semble s’être remis en forme pour la fin de saison, s’est montré déjà décisif pendant les matchs de préparation dans le système de Sampaoli. Première tentative pour améliorer ses stats ce dimanche à 20h45 sur la pelouse de Montpellier.

La première rencontre #MHSCOM ⚡️de @Ligue1UberEats sera arbitrée par 𝐉𝐞́𝐫𝐞́𝐦𝐲 𝐏𝐢𝐠𝐧𝐚𝐫𝐝.



🏟 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐋𝐚 𝐌𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧

📆 𝟎𝟖/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏

⏱ 𝟐𝟎𝐇𝟒𝟓

📺 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨



🔜 #MHSCOM pic.twitter.com/wwOWErBI91 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 6, 2021