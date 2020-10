OM : le dernier espoir de Villas-Boas en C1 pourrait venir du PSG

Le début de campagne européen calamiteux de l’OM aura du mal à être positif. Le club phocéen compte déjà deux défaites cuisantes au compteur, avec un bilan chiffré de 4 buts encaissés pour zéro inscrit. Difficile de faire pire pour un retour sur la scène continentale, sept ans plus tard, d’autant que l’état d’esprit affiché par les joueurs marseillais n’est pas bon.

Déjà très limite face à l’Olympiakos la semaine dernière (0-1), celui-ci n’a pas trouvé de mieux contre Manchester City hier à l’Orange Vélodrome (0-3). André Villas-Boas garde néanmoins un léger espoir de qualification en cas de résultat(s) positif(s) lors de la double confrontation à venir contre son club de cœur, le FC Porto.

De l'ironie, vraiment ?

« On est à zéro point, donc la double journée contre le FC Porto devient déterminante. Le mieux, ce serait que City gagne ses deux matches contre l’Olympiakos. Si on veut revenir, on doit être bien dans ces deux confrontations contre Porto », a expliqué AVB en conférence de presse. Pour sauver la face devant le peuple marseillais, le « Special Two » garde un autre atout dans sa manche. Beaucoup moins glorieux. « L’OM n’a plus qu’à espérer une élimination du PSG pour réussir sa campagne de Ligue des champions », ironisent nos confrères de So Foot. Si seulement il pouvait s’agir de deuxième degré...