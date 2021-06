OM : le fantasme d'une vente du club fracassé comme rarement

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Des mois que ça dure. Et presque exclusivement sur les réseaux sociaux. On parle ici du fameux dossier de la vente de l'OM, qui doit se faire depuis des lustres. L'été dernier, souvenez-vous, c'était même acté selon Thibaud Vézirian, le club phocéen étant promis à de riches saoudiens. D'autres personnes, aussi bien informées, ont également tenté de nous faire croire que Frank McCourt était vendeur. Et ce en dépit de ses dénégations.

Il y a quelques heures, pour le compte du site footballclubdemarseille, le président du club de l'ASC Vivaux Sauvagère, Omar Keddadouche, qui était pas plus tard qu'hier en compagnie de Frank McCourt lors d'un rendez-vous avec les clubs partenaires de l'OM, est revenu sur la supposée vente aux Saoudiens. Avec un discours cash.

"Les gens veulent absolument qu’on leur dise que le club est à vendre alors que ce n'est que du pipeau. Ce qui fait fantasmer, ce sont les Saoudiens parce qu’ils ont de le monnaie, ils ont de la thune. Le club n’est pas à vendre. A un moment donné il y aura peut-être une ouverture de capital au mieux mais c’est tout. C’est pas la période, tous les clubs sont surendettés. Si quelqu’un voulait racheter l’OM, surtout un Saoudien qui fait rêver tout le monde, il vient, il pose les sous sur la table, il achète et c’est terminé. Si le club devait être vendu, il l’aurait été depuis longtemps. Moi je n’y crois absolument pas, c’est du pipeau."