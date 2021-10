OM : le fantasme de la vente rebondit encore

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après un an de rumeurs en tous genres, le calme était revenu sur les réseaux sociaux concernant une vente de l'OM à l'Arabie Saoudite. Et ce qui aurait dû clôturer définitivement ce chapitre, à savoir le rachat de Newcastle par un consortium du royaume arabique, a en fait raviver la flamme de ceux qui prétendent que ça va arriver. Mais de la rumeur aux faits, il y a un gouffre, surtout quand on sait que l'UEFA interdit à des clubs d'un même propriétaire de participer à la même compétition.

Mais Pascal Boniface, directeur de l’institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), connaisseur des arcanes du pouvoir saoudien, assure qu'un rachat de l'OM est de l'ordre du possible ! « Il y aura peut-être un autre club majeur acheté dans un gros championnat, a-t-il expliqué dans Ouest France. On voit qu’il y a une course dans l’achat de clubs par les grandes fortunes. Cela a commencé par des milliardaires américains, puis par des fonds d’investissement, après quelques fortunes asiatiques et le Folfe maintenant. il y a un marché mondial des clubs et cela risque de continuer, à moins que des mesures restrictives soient mises en place ».