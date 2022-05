OM : le Feyenoord Rotterdam marque des points à tous les points de vue

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Ce sera jeudi prochain au Vélodrome. Dans une ambiance chaude bouillante pour les joueurs de l'OM qui auront un but à remonter face aux Néerlandais du Feyenoord Rotterdam. En attendant ce match, et l'Olympico ce soir pour les Marseillais face à Lyon, le Feyenoord a fait le job. Et ce avec un succès en déplacement au Fortuna Sittard (3-1).

Mieux, l'entraîneur du Feyenoord, Arne Slot, a même fait tourner son effectif en seconde période et renvoyé tous ses cadres (Dessers, Sinisterra et Kokcu) sur le banc de touche afin de les faire souffler. Peu probable que Sampaoli puisse en faire de même ce soir face à l'OL.

Pour résumer Jeudi prochain, l'OM retrouver au stade Vélodrome les Néerlandais du Feyenoord en demi-finales retour de Ligue Europa Conférence. Une formation qui a fait le job aujourd'hui et qui a bien préparé le rendez-vous à Marseille.

Benjamin Danet

Rédacteur