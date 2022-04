OM : le Feyenoord, Gerson, Mandanda... Sampaoli sans filtre

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Feyenoord, une équipe dangereuse offensivement

"J'ai commencé à analyser le Feyenoord lorsque le tirage au sort nous les a opposés. C'est une équipe très rapide qui a de très bonnes transitions, des joueurs avec de grandes qualités offensives. Perdre le ballon face à des équipes aussi bonnes est très dangereux. C'est difficile d'imaginer où est-ce qu'ils se classeraient en L1. Mais les équipes néerlandaises en Coupe d'Europe ont un grand grand jeu collectif. Ce n'est pas un hasard s'ils jouent un rôle majeur dans les compétitions internationales. Le Feyenoord pratique un pressing intense, et il ne faudra pas se faire aspirer par cette pression. C'est la clé du match, on va essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible."

Les compliments d'Arne Slot à son égard

"C'est un entraîneur que j'apprécie beaucoup parce qu'il donne la priorité aux cages adverses, au pressing. Et de la même manière, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Les deux équipes ont la possibilité d'avoir la balle, de la garder, je pense que celui qui aura le ballon pourra se créer des occasions, mais le Feyenoord joue très bien en transition à l'intérieur. C'est un grand défi".

L'explosion de Gerson

"Gerson est un joueur de haute valeur et je crois qu'il peut s'améliorer encore, mais ça dépendra de lui. On est content de lui et on espère que demain il pourra montrer sa meilleure version de lui."

Le retour en forme de Mandanda

"Mandanda est un joueur historique qui a réussi à se maintenir dans le temps. Il a gagné le respect de tout le club et de la ville. J'espère qu'il va bien fêter sa centième européenne."

Nantes, un match abouti

"Plus que les autres, j'ai apprécié le match contre Nantes récemment. Mon équipe a compris beaucoup de choses dans le jeu. Contre Reims, elle a eu plus du mal à comprendre le jeu et à se créer des occasions."

Raphaël Nouet

Rédacteur