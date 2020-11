OM : le fils de Robert Louis-Dreyfus bientôt propriétaire ?

Il ne s'agit certes pas d'un club français. Mais la ferveur du public y est tout aussi impressionnante. On parle ici de Sunderland, ville de football récemment mise à la Une au travers d'un documentaire de Netflix (Sunderland' Til I die), et dont le club végète en troisième division anglaise (League One).

Et si on vous en parle, c'est pour une raison simple : le Sunderland FC est en effet le club que s'apprête à racheter un certain Kyril Louis-Dreyfus, fils de Robert et de Margarita, qui elle, conserve toujours 5 % des parts du club phocéen, après avoir revendu à l'Américain Frank McCourt.

Le quotidien anglais, The Guardian, l'affirme : Kyril, âgé de 22 ans, et associé à un homme d'affaires uruguayen, aurait obtenu l'accord du propriétaire des Black Cats, Steward Donald, pour bientôt détenir 80 % du club. Ce pourrait même être rendu officiel au début du mois de décembre.