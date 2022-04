OM : le groupe de Sampaoli pour l'ASSE dévoilé !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Le groupe de l'OM :

🔜 #ASSEOM



Nos 2️⃣1️⃣ joueurs convoqués par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 🔵⚪️ pic.twitter.com/PjqVLFtROy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 2, 2022

Pour résumer L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, a convoqué un groupe de 21 joueurs pour le match face à l'AS Saint-Etienne, qui a été reporté à ce dimanche.

Fabien Chorlet

Rédacteur