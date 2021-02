OM : le groupe pour Auxerre (première pour Ntcham)

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

C'est un groupe marseillais privé de nombreux titulaire qui se déplace demain à Auxerre en 32es de finale de la Coupe de France. Un adversaire évoluant certes en L2 mais qui renaît sous la houlette de Jean-Marc Furlan et qui développe un jeu très agréable. Pour le rendez-vous de l'Abbé-Deschamps, Nasser Larguet ne pourrait compter sur Alvaro Gonzalez, Jordan Amavi et Arkadiusz Milik, blessés, ainsi que Dimitri Payet, suspendu. Le technicien a en revanche convoqué Olivier Ntcham, recruté il y a deux lundis mais qui n'avait pas été convoqué pour les matches à Lens et contre Paris.

Gardiens : Mandanda, Pelé, Vanni

Défenseurs : Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Lirola, Perrin, Balerdi, Rocchia

Milieux : Kamara, Gueye, Rongier, Cuisance, Khaoui, Souaré, Ntcham

Attaquants : Thauvin, Germain, Benedetto, Luis Henrique, Dieng