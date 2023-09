OM : le groupe pour Monaco avec un retour très attendu

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Gennaro Gattuso a dévoilé son premier groupe de joueurs en tant qu'entraîneur de l'OM. Aucune absence majeure n'est à signaler, dans la mesure où le forfait de Geoffrey Kondogbia était acté. En revanche, on remarque la présence d'Ismaïla Sarr, blessé avec la sélection sénégalaise lors de la dernière trêve internationale. L'ailier commençait à prendre ses aises à l'OM avant cette coupure, avec des buts importants contre Brest (2-1) et à Nantes (1-1). Le jeune milieu Noam Mayoka-Tika, arrivé cet été de Westerlo, est également présent, et ce pour la première fois, lui qui a été promu par Gattuso aux entraînements.

🫂 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙫𝙤𝙦𝙪𝙚́ pour la première de Gattuso sur le banc de l'OM ! #ASMOM 🇲🇨 🆚 💙🤍



✅ Ismaila Sarr 🇸🇳 fait son retour dans le groupe.

❌ Kondogbia, Lodi forfait. #TeamOM pic.twitter.com/ns5KtaQxSH — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 30, 2023

