OM : le héros Gerson savoure, il ne veut pas s'arrêter là !

Alors que son adversaire en Ligue Europa Conference jeudi, Feyenoord, s'est imposé sur le fil face à Utrecht (2-1) cet après-midi, l'OM a dû vatailler ferme pour venir à bout de Reims (1-0) ce dimanche soir, grâce à un but tardif de Gerson. Peu après avoir placé une tête non cadrée (80e) et avoir buté sur Rajkovic (81e), le Brésilien a profité d'un service de Payet pour tromper Rajkovic (83e) de fort belle manière.

« C'est un résultat important pour l'équipe, a-t-il commenté au micro de Prime Video. On savait que c'était difficile de jouer ici. Je suis très content pour mon but, et encore plus pour la victoire. Il faut continuer ainsi et rester focalisés sur nos objectifs. La joie de l'équipe et des supporters sur le but ? C'est un groupe très fort mentalement groupe. On doit continuer ainsi et maintenir le cap sur nos objectifs ». Une chaude semaine attend les Olympiens avec Feyenoord mais aussi l'OL, le week-end prochain.

⏱ 90’ | #SDROM 0️⃣-1️⃣



𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗜𝗜𝗥𝗘 💙🤍



Nos Olympiens remportent ce match sur le fil grâce à un but somptueux de @GersonSantos08 🙅‍♂️ pic.twitter.com/zgJCTBNY4N — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 24, 2022

