OM : le maillot 2022-23 fait un clin d’œil à la victoire en Champions League

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Moment toujours très attendu par les supporters, le nouveau maillot pour la saison suivante commence déjà à faire travailler l'imagination. Sur les réseaux sociaux, de nombreux designers se permettent de faire des propositions, toutes plus belles les unes que les autres. Mais un privilégié a eu la chance d'avoir accès à la tunique que porteront les joueurs de l'Olympique de Marseille en 2022-23.

Et s'il a eu la décence de ne pas montrer l'ensemble du maillot, il a dévoilé une partie de la manche sur laquelle on peut voir un petit logo appelé à célébrer les trente ans de la victoire marseillaise en Champions League, la première et la seule du football français à ce jour. On voit, en imprimé, le logo porté le 26 mai 1993 contre l'AC Milan (1-0) entouré du slogan "A jamais les premiers". Du bonheur...

Le nouveau maillot de l OM 2022-23 🔵⚪️ avec le petit badge À jamais les premiers 🤯🤯🤯🤯🤯 #TeamOM pic.twitter.com/YwaPrCsrbU — Villas-Cobra II (@villas_ii) March 26, 2022

Pour résumer Un premier cliché du maillot de l'OM pour la saison 2022-23 laisse apparaître un badge sur la manche avec l'ancien logo et l'inscription "A jamais les premiers", pour fêter les trois ans de la victoire en Champions League.

Raphaël Nouet

Rédacteur