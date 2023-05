OM : le maillot domicile de la saison prochaine a fuité !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Alors que la saison 2022-2023 approche de la fin, les nouveaux maillots pour la saison prochaine commencent à fuiter. C'est le cas notamment de celui de l'Olympique de Marseille. En effet, le compte Twitter @intervallefr a dévoilé ce jeudi le maillot domicile du club olympien pour l'exercice 2023-2024.

Un aperçu du nouveau maillot domicile de l'OM

On y retrouve une tunique blanche traditionnelle avec le col et le bout des manches bleu, accompagné d'un petit liseré blanc. Par ailleurs, le logo Puma, qui sera de nouveau l'équipementier de l'OM la saison prochaine, est doré tandis que CMA CGM, qui remplacera Cazoo comme sponsor du club phocéen à partir de la saison prochaine, apparaîtra dans un bleu plus foncé.

[EXCLU]



Le maillot domicile de l’Olympique de Marseille pour la saison 23/24 pic.twitter.com/1lDQ3xiSFq — L’Intervalle (@intervallefr) May 4, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur