OM : le maintien d'Eyraud, le signe d'une vente à venir ?

Depuis la semaine dernière, les supporters de l'OM réalisent une action chaque jour pour provoquer le départ de Jacques-Henri Eyraud. Hier mardi, ils ont rédigé un communiqué à l'attention de Frank McCourt réclamant le renvoi du président et ont demandé à tous les passionnés du club de bombarder la boite mail du groupe de l'Américain avec. Malgré cela, le Head of Business du club, Hughes Ouvrard, a expliqué que McCourt avait récemment confirmé Eyraud dans ses fonctions.

Une annonce qui a évidemment plongé les passionnés du club provençal dans le désarroi le plus total. Mais hier soir, Kévin Diaz a tenté de leur remonter le moral. Le journaliste de RMC a expliqué que si McCourt ne virait pas son dirigeant, c'était peut-être parce qu'il espérait conclure la vente rapidement et donc qu'un changement ne servirait à rien…

« La direction de l’OM est complètement acculée… Maintenant, j’ai deux questions. Est-ce que (Frank) McCourt veut vendre le club ? Et dans ce cas, il ne veut pas changer de direction. Il espère peut-être une vente rapide. Mais si ce n’est pas le cas, il est aux Etats-Unis en étant complètement déconnecté de l’OM, qui est peut-être le cadet de ses soucis en ce moment. Même si l’OM gagnait tous les matches jusqu’à la fin de la saison en étant champion de France, les Marseillais continueraient de réclamer son départ. Le point de non-retour est déjà atteint entre les supporters et le président. »

Imagine my astonishment when I found out today that Frank McCourt is screwing over another team. #TeamOM https://t.co/RDL3iUZI0j #om