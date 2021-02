OM : le Maire de Marseille désavoue Eyraud pour sa mise en demeure des supporters

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Sur Twitter, Benoît Payan, le Maire de Marseille, a régit à l'onnce faite ce lundi par l'OM, qui souhaite la création d'une grande consultation avec les fans du club, nommée "Agora OM". Afin de renouer le lien entre les fans et le club, sous la forme de groupes de travail, de plateformes d’échange d’idées et d’appels à projets « pour que direction et supporters s’unissent dans la définition du supportérisme, et pour que vive et demeure l’Institution OM, populaire et diverse » comme on peut le lire.

Il demande à Eyraud de calmer le jeu

Et la prise de position de Payan est très claire... «Les supporters sont l’âme du club, estime-t-il. Leur mise en demeure par la direction est incompréhensible, il ne peut pas y avoir des dizaines de milliers de Marseillais qui payent les conséquences de quelques excités, déjà devant la justice. J’ai écrit à Jacques-Henri Eyraud pour qu’il calme le jeu.»