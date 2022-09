OM : le match contre Francfort pourrait laisser d'énormes traces

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L'UEFA, dans les tous prochains jours, devrait frapper fort. Du moins si l'instance se plonge avec assiduité dans les rapports qui lui ont été transmis au sujet des nombreux incidents qui ont opposé les supporters de l'OM et de l'Eintracht Francfort. On ne parle pas de fumigènes, ni de mouvements de foules dans les rues de Marseille, mais bel et bien des saluts nazis de certains supporters allemands.

Ainsi, la préfète des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri, a prévenu l'UEFA. "Je l’ai signalé à l’UEFA parce que j’estime que l’organisateur de la compétition, qui a des pouvoir disciplinaires sur les clubs qui y participent, doit aussi pouvoir regarder le comportement des supporters. Je l’ai aussi signalé à la justice, le procureur était présent en salle de crise avec nous. Nous avons regardé les images, transmis les images à la police allemande. A ce stade, ces personnes ne sont pas formellement identifiées mais j’espère bien qu’elles le seront et qu’elles seront sanctionnées pour ces faits-là, pénalement et administrativement, pour éviter qu’elles ne puissent retourner dans les stades avec ce type de comportement." Des propos accordés à Radio Maritime.