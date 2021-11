OM : le match face à l'OL a laissé 2 séquelles inquiétantes avant Galatasaray

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Plus de droit à l'erreur pour l'OM en Europa League ! Ou, plutôt, plus de droit au match nul. Pour en avoir accumulé quatre depuis le début de la compétition, le club phocéen se retrouve dans l'obligation de gagner ce soir sur la pelouse de Galatasaray. Tout autre résultat lui vaudrait d'être éliminé. Le souci, c'est que Jorge Sampaoli et ses hommes n'abordent pas ce match au sommet dans les meilleures conditions, traumatisés qu'ils ont par l'incident de dimanche soir à Lyon. Et handicapés plutôt deux fois qu'une, à en croire L'Equipe !

« Après avoir beaucoup donné avec un match tous les trois jours, c’est cette fois le manque de rythme qui pourrait être préjudiciable aux Olympiens. Au club, chez les dirigeants ou les joueurs, l’ambiance, en tout cas, est lourde depuis dimanche. On verra vite ce soir si les événements de Lyon ont soudé le groupe - comme après Nice le 22 août quand Payet avait déjà reçu une bouteille - ou s’ils l’ont éparpillé dans un stress néfaste. » Manque de rythme et stress néfaste : la tête et les jambes sont touchés, ça n'annonce rien de bon dans l'enfer de Galatasaray !

À la découverte du 𝗡𝗲𝗳 𝗦𝘁𝗮𝗱𝘆𝘂𝗺𝘂 🏟🇹🇷 #UEL



🔜 #GALOM demain à 18h45 💥 pic.twitter.com/ut47My55VG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 24, 2021