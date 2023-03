OM : Strasbourg a déterré une défaillance criante chez les Olympiens

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Alors qu'il menait de deux buts à deux minutes de la fin du temps réglementaire, l'Olympique de Marseille s'est fait rejoindre au score dimanche dernier par le RC Strasbourg (2-2), en clôture de la 27e journée de Ligue 1.

"Il manque un patron qui tape sur la table"

Pour l'ancien milieu de terrain de l'OM, Bernard Pardo, ce match montre qu'il manque un patron dans l'équipe olympienne. "Il manque un patron qui tape sur la table. Désolé de jouer les anciens combattants, mais à notre époque, ça ne pouvait pas arriver avec les leaders qu'on avait sur le terrain. Dans une situation comme ça, tu balances en tribunes, tu restes au sol, tu ne joues plus, terminé ! Là, on continue de jouer comme si de rien n'était, on est à la limite de la faute professionnelle", a-t-il lâché à La Provence.

Fabien Chorlet

Rédacteur