OM : le match face au RC Lens est enfin fixé !

C'est la Ligue de Football Professionnel qui vient de donner l'information. Et elle concerne le match en retard OM-RC Lens dont on connaît enfin la date de programmation. "Suite à la décision de la Commission des Compétitions de la LFP du 4 décembre 2020, la rencontre Olympique de Marseille / RC Lens, comptant pour la 9ème journée de Ligue 1 Uber Eats et initialement prévue le vendredi 30 octobre 2020 à 21h, est reprogrammée au dimanche 3 janvier 2021."

Cette rencontre se déroulera à 21 heures.