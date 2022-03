OM : le mea culpa de Lirola avant l’AS Monaco

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Depuis son transfert à l’OM, l’été dernier, Pol Lirola est l'une des grosses déceptions de l’effectif olympien. Avant d’être acheté définitivement par l’OM, le piston droit avait été prêté par la Fiorentina et avait affiché un très bon visage.

Malheureusement, il ne parvient pas à retrouver cette forme cette saison et le reconnaît sans pouvoir en expliquer la raison : « Je ne suis pas au niveau que l'on attend de moi. Le système, le style de jeu ? Je ne saurais pas dire pourquoi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais le plus important c'est de ne pas lâcher pour retrouver mon niveau et ma confiance en moi. »

