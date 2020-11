OM : le meilleur dribbleur de Premier League est passé par Marseille !

L'info est assez incroyable : l'ancien joueur de l'OM Franck Zambo Anguissa, aujourd'hui à Fulham, est le joueur de Premier League qui a réussi le plus de dribbles cette saison. Selon les statistiques de la Premier League, l'ancien marseillais, pourtant milieu défensif, est bien en tête du classement des dribbleurs avec 28 dribbles réussis depuis le début de la saison, soit deux de plus que le Français Allan Saint-Maximin. Adama Traoré (Wolverhampton) complète le podium avec 24 dribbles tentés, soit trois de plus que Sadio Mané (21).

Zambo Anguissa, acheté à l'OM en 2018 par Fulham, avait réalisé une belle saison en prêt à Villarreal avant de rentrer à Londres cet été.

Most chances created: Mohamed Salah



Most dribbles completed: André-Frank Zambo Anguissa



