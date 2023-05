OM : le message en forme d'adieu d'Alexis Sanchez

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Lors de la défaite ce samedi face au Stade Brestois (2-1), Alexis Sanchez, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec l'Olympique de Marseille, a peut-être disputé son dernier match au Vélodrome sous le maillot olympien.

"Je n’ai pas de mots de remerciements pour la passion, l’amour et le soutien que vous livrez chaque match"

Mais alors que son avenir est incertain et qu'une prolongation à l'OM est toujours en discussions, l'attaquant chilien a posté ce dimanche sur son compte Instagram un beau message pour les supporters marseillais. Un texte qui ressemble à un message d'adieu... "Un soutien sans faille tout au long de la saison et hier soir encore. Je n’ai pas de mots de remerciements pour la passion, l’amour et le soutien que vous livrez chaque match enfants et adultes… MERCI. ALLEZ L’OM !", a écrit l'ancien joueur du FC Barcelone sur le réseau social.

Fabien Chorlet

Rédacteur