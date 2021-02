OM : le message plein d'ironie de Milik à son président

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

C'est dans la plus grande des solitudes qu'Arkadiusz Milik fête actuellement la Saint-Valentin. Car non seulement l'attaquant polonais s'est séparé de celle qui partageait depuis une décennie au moment de quitter Naples pour Marseille, mais en plus, il n'est pas dans le groupe phocéen pour le déplacement à Bordeaux ce soir en raison d'une blessure.

Les deux hommes se détestent

Ça ne l'a pas empêché de faire parler de lui. En effet, il a mis un joli tacle à son président au Napoli (il n'est que prêté par le SSCN), Aurelio De Laurentiis, en publiant une photo d'eux deux, l'un contre l'autre, cerclés d'un cœur fluo rose. On peut lire sur le commentaire "Souvenirs" avec un petit cœur rouge. De l'ironie, bien évidemment…

En effet, si Milik et De Laurentiis ont longtemps entretenu une relation très forte, notamment lorsque le second a prolongé le premier alors qu'il venait de se rompre les ligaments croisés d'un genou, c'est devenu orageux l'année dernière quand le Polonais a refusé de parapher un nouveau bail. De Laurentiis a alors ordonné à son entraîneur de ne plus faire jouer son attaquant. Milik-De Laurentiis, c'est donc la guerre, même en cette Saint-Valentin. Sans doute que les supporters de l'OM attendent un message du même acabit pour Jacques-Henri Eyraud…