OM : le nouveau coup de gueule de Malinovskyi !

Lors de Clermont Foot – OM, un commentateur de BeIN Sports Mena a qualifié l’Ukrainien de l’OM, Ruslan Malinovskyi de « Russe » après un coup franc de la nouvelle recrue marseillaise. « Le ballon est presque arrivé à Moscou, il ressemblait à un Spoutnik. », des propos très maladroits en raison du conflit russo-ukrainien qui fait actuellement rage.

« Quoi de neuf Phil Schoen et BeIN Sports USA ?», a notamment lâché Ruslan Malinovskyi sur Tweeter. L’épouse de l’international ukrainien n’a également pas hésité à montrer sa colère face à ces proposes. «WTF ?? Russe ?? Ces personnes incompétentes ne devraient pas faire de commentaires sur de tels matches… Une honte », peut-on lire sur son compte Instagram.

Damn, I didn't think that gas in France could make effects in Florida. I'm sorry.

Because you made a mistake on TV, I would like to hear apologies during the next livestream, not on Twitter.