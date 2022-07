OM : le nouveau maillot dévoilé (officiel)

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Pour résumer Comme prévu, le nouveau maillot domicile de l’Olympique de Marseille a été dévoilé ce vendredi matin sur le compte officiel du club phocéen. Le message envoyé par Dimitri Payet et toute sa clique est porté sur les valeurs de Marseille.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life