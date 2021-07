OM : le onze possible de Sampaoli pour la saison 2021-2022

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

En bouclant les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba, l'OM se montre très actif dans ce mercato estival. But Football Club vous propose de retrouver en images le onze possible de Jorge Sampaoli pour la saison 2021-2022.