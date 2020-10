OM : le poids de Payet, source de tension avec Villas-Boas ?

Expulsé lors du match à Lyon (1-1), où il avait ouvert le score, Dimitri Payet a manqué la réception de Bordeaux (3-1) et le déplacement à Lorient (1-0), soit autant de victoires de l'OM. En revanche, il était bien au Pirée (0-1) mercredi, pour les retrouvailles ratées avec la Champions League. Sa prestation en a exaspéré plus d'un puisqu'il n'a jamais été en mesure de faire la différence, apparaissant pataud.

"Les supporters ont raison"

Les chroniqueurs de RMC ont débattu ce qui semble être un surpoids, Jérôme Rothen assurant : "Il n’a quand même pas la même tête que l’année dernière… J’ai vu ses déplacements contre l’Olympiakos et, franchement, ça m’a choqué". Mais la pire salve est sortie de la bouche de Jean-Michel Larqué, qui pense que des tensions ont pu naître entre le Réunionnais et André Villas-Boas à cause de ce surpoids :

"Il n’y a pas que les joues de hamster qu’il faut regarder, il faut aussi qu’il rende la bouée qu’il a volé au cercle des nageurs de Marseille ! Effectivement, il est énervé Villas-Boas parce qu’il sait que les réseaux sociaux, les supporters ont raison. S’ils appuient là-dessus, c’est que ça se voit trop. Comme le nez au milieu de la figure."

