OM : le président d’Annecy achève les Marseillais, mauvaise nouvelle en vue à Rennes ?

Grandissime favori en Coupe de France après avoir sorti le PSG, l’OM s’est pris les pieds dans le tapis hier contre le FC Annecy (2-2, 6 tab 7). Comme si cela n’était pas suffisant, Igor Tudor pourrait avoir perdu Jordan Veretout pour un petit bout de temps. Sorti sur blessure en seconde période, le milieu de terrain de l’OM souffre d’une entorse de la cheville. Une IRM sera réalisée ce matin pour évaluer mieux la blessure, contractée à la suite d’un tacle adverse.

Entorse pour Veretout ?

« Le milieu de terrain olympien souffrirait d’une entorse de la cheville. Des examens seront passés demain pour connaître le niveau de gravité de l’entorse », affirme le journaliste de Maritima Médias Karim Attab. Selon Foot Mercato, sa présence à Rennes (dimanche, 20h45) serait déjà écartée.

Par ailleurs, le président d’Annecy ne boude pas son plaisir d’avoir sorti l’OM. « La plus belle des primes, je vais vous dire, ce sont les souvenirs qu'on est en train de se créer et les émotions qu'on a vécues, a savouré Sébastien Faraglia sur RMC Sport. Le reste, c'est pas très important. On vient de vivre un moment incroyable... »

🔴⚪ Sébastien Faraglia, président du @FCAnnecy, dans l'After : "La plus belle des primes, je vais vous dire, ce sont les souvenirs qu'on est en train de se créer et les émotions qu'on a vécues. Le reste, c'est pas très important. On vient de vivre un moment incroyable..." pic.twitter.com/KwmqJME6ic — After Foot RMC (@AfterRMC) March 1, 2023

Pour résumer Au lendemain de la sortie de route stupéfiante du FC Annecy en quarts de finale de la Coupe de France (2-2, 6 tab 7), l’Olympique de Marseille panse ses plaies alors que son bourreau fait la fête avant le dernier carré.

