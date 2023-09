OM - Mercato : un dirigeant de la Lazio fait des révélations sur Guendouzi et Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Ce mercredi, la Lazio Rome a profité de la trêve internationale pour présenter ses dernières recrues de l'été. Dont Mattéo Guendouzi, prêté le 31 août par l'OM moyennant une indemnité saisonnière de 1 M€, avec option d'achat de 13 M€ plus 2 M€ de bonus. Pour son seul match, pour l'instant, avec les Biancocelesti, le milieu de terrain a fait une entrée remarquée face au champion napolitaine, participant activement à la victoire des siens (2-1), avec même un but refusé. A la Lazio, on se félicite déjà de cette arrivée et le directeur sportif, Mariano Fabiani, en a profité pour faire deux révélations.

"Guendouzi ne voulait venir qu'à la Lazio"

"Les négociations ont été longues et difficiles pour le faire venir, il a fallu se mettre d'accord sur de nombreux éléments. Mais lui ne voulait venir qu'à la Lazio. Il était à l'aéroport avec la valise plusieurs jours avant l'officialisation de son arrivée et il a refusé plusieurs offres." A croire Fabiani, Guendouzi n'était donc pas disposé à rester à l'OM, comme cela a pu être annoncé dans le courant du mois d'août, et la Lazio n'aurait pas été son seul courtisan, ce qui n'était pas non plus la version véhiculée par l'OM. Pour ce qui est de la dureté des négociations avec Pablo Longoria, en revanche, pas de surprise !

