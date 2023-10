OM : le président des Girondins ironise sur la réunion entre Longoria et les ultras !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ce vendredi, les Girondins de Bordeaux présentaient leur nouvel entraîneur, Albert Riera, aux médias. Pour l'occasion, le propriétaire du club, Gérard Lopez, a été interrogé sur la possibilité d'embaucher un président délégué, lui qui est rarement sur place. Il a répondu qu'il ne voulait pas et s'est justifié en prenant l'exemple de Pablo Longoria, pour qui il a visiblement beaucoup de respect, mais qui a vu ses supporters réclamer un entretien avec Frank McCourt alors qu'il a fait la preuve qu'il avait toutes les qualités pour diriger le club.

"Je vais vous donner l’exemple actuel d’un club qu’on n’a pas le droit de nommer ici"

“Je vais vous donner l’exemple actuel d’un club qu’on n’a pas le droit de nommer ici, a souri Lopez, et qui pourtant a un président qui connait le foot, car il a vécu dans le foot toute sa vie. Il a des résultats qui sont loin d’être, à mon avis, mauvais, mais chez eux ça crise de toute façon tout le temps… Là, pour le coup, il y a un président qui connait le foot, qui est là tous les jours, et les gens demandent à parler au propriétaire… C’est ça, le souci du foot ! Il y a ce côté médiatique, ego, et quelque part surmédiatisé, qui fait que si vous mettez quelqu’un qui n’a pas le pouvoir de décision… Et avec moi, personne n’aura jamais le pouvoir de décision, c’est impossible. Déjà, étant donné mon caractère, ce n’est pas possible. Mettre quelqu’un là, qui soi-disant ne peut rien décider, c’est juste rallonger les chemins de décisions et rajouter en fait quelqu’un qui ne va pas être aimé par d’autres personnes parce qu’elles n’auront pas un accès direct. Et je ne veux pas faire ça à quelqu’un. Ce serait très facile pour moi, pour que les gens n’en parlent plus, de nommer quelqu’un et de le faire souffrir pendant un petit moment, pour constater que ça ne marche pas et le virer…”.

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

Le match entre l’OM et Lyon prévu le 29 octobre prochain se jouera une nouvelle fois à guichets fermés 🔥🔥🔥💙🤍 pic.twitter.com/BnwrO47kzL — Le Phocéen (@lephoceen) October 13, 2023

Podcast Men's Up Life