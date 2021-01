OM : le projet de reprise validé par les Qataris du PSG, Ajroudi refait parler de lui !

Les supporters de l’OM ne tiennent plus en place depuis une semaine. Lundi dernier, Thibaud Vézirian a annoncé qu’un mystérieux investisseur négociait pour racheter leur club favori avec Frank McCourt et son entourage. Depuis peu, les deux parties seraient même entrées en négociation exclusive, à savoir des discussions secrètes qui durent environ un mois pour voir si oui ou non l’OM pourra être racheté par ce repreneur en question.

Le journaliste de La Chaîne L’Équipe a récemment ajouté que les dirigeants qataris du PSG ne voyaient pas cette négociation d’un mauvais œil, bien au contraire, puisqu’ils seraient ravis de voir débarquer une concurrence plus affirmée en France.

« Les pérégrinations du play-boy de Gabes continuent »

En parallèle, il est presque amusant de constater qu’un certain Mohamed Ajroudi a choisi pile ce moment pour refaire parler de lui. Comme l’a relayé Romain Molina, celui qui voulait racheter l’OM avec Mourad Boudjellal au début de l’été serait aujourd’hui lancé sur la reprise... du Club Africain. « Les pérégrinations du play-boy de Gabes continuent, ainsi que les coups de bluff », ironise le journaliste. Si cela se vérifie, la piste Ajroudi aurait au moins le mérite d’être écartée à l’OM.