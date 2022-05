OM : le propos qui va nécessairement toucher Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Il est à l'OM quelques noms dont on écoute les propos. D'anciens joueurs qui, au gré des époques, continuent de faire l'unanimité. C'est indéniablement le cas de Josip Skoblar, légende des années 70, qui a été invité par le magasine Le Foot à donner son point de vue sur la saison actuelle des Olympiens.

Et si Skoblar regrette, comme d'autres, la façon de jouer, il reconnait tout de même à Sampaoli certaines choses. Extrait : "Je ne peux pas dire que j'aime bien ce style de coach et de management, mais il a réussi à bâtir une équipe solide et cohérente. Tellement d'entraîneurs ont échoué avant lui qu'il faut reconnaitre que cet OM-là évolue en équipe, avec des joueurs talentueux, et qui font preuve d'engagement, d'une mentalité digne de ce que représente le club aux yeux des supporters. Depuis les années Deschamps, dans la durée, on n'avait plus vu ça à l'OM. On sent que c'est un peu plus sérieux, plus professionnel, plus stable."

Pour résumer Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, ne fait toujours pas l'unanimité. Car en dépit des excellents résultats obtenus par le club phocéen cette saison, le jeu prôné par le technicien ne ravit pas tout le monde. Une icône marseillaise a donné son point de vue.

Benjamin Danet

Rédacteur