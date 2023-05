OM : le PSG a enfoncé la tête du peuple marseillais ce week-end

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Un classique toujours attendu. Y compris chez les plus jeunes. Ainsi, se déroulait ce week-end une demi-finale du championnat national U19 entre l'OM et le PSG. Et ce sont les joueurs de la capitale qui se sont finalement imposés, sur le score de 2-1.

Doublé de Housni

Certes, les jeunes Marseillais avaient ouvert le score (Mughe,18e), mais Ilyes Housni (59e et 92e) finissait par offrir la victoire finale aux Parisiens. De quoi offrir une finale PSG-Nantes qui aura lieu le 4 juin prochain.