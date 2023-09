OM : le PSG et le RC Lens se frottent les mains de l’élimination en Ligue des Champions

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Même s’ils ne l’ont pas crié sur tous les toits, le PSG et Lens ont apprécié l’échec de l’OM au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. En imitant les clubs français régulièrement incapables de se sortir de ces rencontres piégeuses de l’été, le club phocéen a arrangé leurs affaires sur le plan financier. En C1, la clé de répartition prévoit en effet que les recettes commerciales issues du « market pool » sont redistribuées de la façon suivante : le champion reçoit 45%, le deuxième 35 % et le troisième 20 %. À la lumière des recettes en jeu, la France devrait se partager autour de 60 millions d’euros sur ce poste de revenus.

Des chiffres juteux en vue

Sur ce total, avec trois clubs en lice, le PSG aurait encaissé autour de 27 millions, Lens environ 21 millions et l’OM une douzaine de millions. À deux, Paris aura environ 33 millions et Lens 27 millions. Les deux représentants français recevront en revanche la même prime de participation (15,64 M€), de victoire par match (2,8 M€) et de nul (930 000 €). Ils auront le même montant (9,6 M€) s’ils se hissent en huitièmes de finale, en quarts (10,6 M€), en demies (12,5 M€) ou en finale (15,5 M€), avec un montant supplémentaire de 4,5 millions en cas de titre. Et au moins 3,5 millions pour disputer la Supercoupe d’Europe contre le vainqueur de la Ligue Europa.

