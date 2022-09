OM : le PSG fait déjà enrager Alexis Sanchez

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Voilà un cas d’école qui devrait rendre jaloux les supporters de l’OM vis-a-vis du PSG. Averti à Madrid lors du 8e de finale retour (1-3) de Ligue des champions en mars dernier alors qu’il était sous le coup d’un match de suspension en cas de nouveau carton jaune, Presnel Kimpembe ne sera pas suspendu pour la réception de la Juventus.

Contrairement à Alexis Sanchez, qui ne jouera pas contre Tottenham mercredi (21h), parce qu’il avait été expulsé lors de son dernier match de C1avec l’Inter Milan, la saison dernière, le champion du monde du PSG a reçu trois avertissements.

Et l’article 52.05 du règlement de la C1 précise que « les suspensions non purgées à la suite d’avertissements répétés et les avertissements simples infligés dans l’UEFA Champions League (…) sont annulés au terme de la saison ».