OM : le PSG, Messi, le titre, la folie marseillaise, Sampaoli est déjà chaud !

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

Jouer le PSG

"Comment contrôler le PSG tout en étant offensif ? Par le contrôle du ballon, avec la possession. Il faudra controler les pertes de balle face des éléments très rapides, qui ont énormément de capacités individuelles. Il va falloir défendre avec le ballon. Pour nous c'est la possibilité de jouer contre les meilleurs joueurs, donc il va falloir s'appliquer et hausser notre niveau de jeu. On a seulement 48h pour préparer un match aussi important, mais quand tu affrontes des joueurs aussi forts, ça augmente aussi le niveau de l'équipe. Il faudra aussi faire attention aux émotions pour ne pas sortir du match. Si on modifie notre idée face à une équipe aussi forte et rapide, on va surement souffrir."

Le poids des supporters

"L'importance des matchs pour nous est liée à l'inquiétude populaire des supporters. On sait que le peuple marseillais veut un match disputé contre un adversaire qui a un autre niveau, qui le montre à chaque mercato. On sait qu'il faut être compétitif pour les supporters, la ville, le club. La différence de ces matchs, c'est l'émotion du supporter qui la donne, c'est ça qui le rend spécial."

Messi

"J'ai joué contre lui et je l'ai dirigé. C'est le meilleur joueur du monde, c'est très difficile de le contrler. Le plus important c'est de minimiser les individualités du PSG grâce à notre contrôle du jeu. Il faire en sorte que Messi soit loin de notre surface, sinon il peut faire très mal".

Match pour le titre ?

"Non je ne peux pas considérer que le titre est déjà promis au PSG, même s'ils montrent une régularité et ils sont taillés pour ça. Mais on peut faire quelque chose sur ce match. On a du respect pour le PSG mais on a cet espoir comme les supporters d'avoir des possibilités sur match."

Propos retranscrits par Le Phocéen.