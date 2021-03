OM : le RC Lens a aussi donné une grande leçon aux Marseillais en Coupe de France

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

L’OM ne bouge plus et c’est inquiétant puisque Jorge Sampaoli arrive aujourd’hui pour diriger son premier entraînement avant sa présentation officielle demain (15h). Sorti hier à Perpignan en 16es de finale de la Coupe de France face à Canet-en-Roussillon, le club phocéen n’a pas brillé sur le rectangle vert... mais aussi en dehors !

« L’OM a demandé à la mi-temps d’évacuer les quelques spectateurs du Canet (60/70) car cela faisait trop de bruit et non respect des gestes barrières, assure Paul Vexiau, à la réalisation chez RMC Sport. Ils ont été éparpillés dans les tribunes. Le speaker leur a demandé de ne plus encourager les joueurs ! »

« Le RC Lens a eu l’attitude inverse face au Red Star »

Cette attitude tranche complètement avec celle du RC Lens. Samedi, malgré leur élimination face au Red Star au même stade de la compétition (2-3), les Sang et Or avaient laissé les supporters du club audonien donner de la voix. « Je constate juste que le RC Lens a eu l’attitude inverse face au Red Star », confirme Mohamed Toubache-Ter sur Twitter.