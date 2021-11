OM : le RC Lens ou l’OGC Nice premières victimes des grandes ambitions des McCourt ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

La croisade de Frank McCourt contre le football far-west n’est pas passée inaperçue ce week-end. Lors d’un entretien accordé à France 24, l’actionnaire de l’OM a dit tout le mal qu’il pensait des clubs-États qui faussent l’équité sportive grâce à des revenus gonflés par des mécènes sans limite financière. Cette tirade n’était pourtant pas le seul point à retenir du discours du patron de l’OM, qui en a profité pour raffermir ses ambitions pour le club phocéen en Ligue 1.

« Notre but est d'être sur le podium à la fin de l'année et de pouvoir jouer la Ligue des Champions, a-t-il poursuivi. Je serai très déçu si on ne le faisait pas. Je crois que l'équipe a toutes les chances de pouvoir le faire. On a les talents, l'ambition et entre Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, je pense qu'on va y arriver. Je suis très heureux de l'équipe et de la façon dont ils travaillent pour l'instant. Marseille, c'est une ville de gens qui se battent et qui surmontent les défis. Je crois qu'on sera sur le podium à la fin de la saison. »

Si l’OM devait y monter en fin de saison, le RC Lens ou l’OGC Nice en seraient forcément victimes. Pour l’heure, les Sang et Or sont dauphins du PSG avec 24 points, devant les Aiglons ex aequo avec le club phocéen (23). En sachant que le Stade Rennais revient teès fort derrière avec 22 unités...

