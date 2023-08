OM : le RC Lens pourrait encore faire des misères aux Olympiens

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Le tirage au sort pour la suite des barrages de la Ligue des Champions a déjà eu lieu. Pour l'OM, la route s'annonce très longue. S'ils venaient à éliminer le Panathinaïkos en retournant le scénario défavorable du match aller (0-1), les Olympiens auront encore une grosse marche à passer avec soit Braga, soit le TSC Backa Topola. Plus probablement les Portugais qui ont infligé un cinglant 3-0 à leurs rivaux serbes. Dans tous les cas, un ancien Lensois se dressera sur la route de l'OM en cas de qualification.

Banza ou Cvetinovic sur la route de la C1 pour l'OM

En effet, Simon Banza, qui a porté les couleurs du RC Lens par le passé, évolue maintenant à Braga. Le TSC Backa Topola compte également dans ses rangs un ancien Sang et Or, Dusan Cvetinovic. Le RC Lens, qui a chipé la deuxième place de la Ligue 1 à l'OM et engrangera un plus gros quote-part des revenus de Ligue des Champions en phase de groupe, pourrait voir l'un de ses anciens joueurs augmenter le montant de sa dotation tout en plaçant l'OM dans une situation économique inconfortable.

