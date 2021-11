OM : le remplaçant de Jorge Sampaoli sort du bois

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Jorge Sampaoli suspendu face au FC Metz dimanche (13h), c'est son fidèle adjoint et ami de 30 ans, Jorge Desio qui assurera l'intérim sur le banc. Proche de l'actuel coach de l'OM depuis leurs débuts communs du côté du CA Alumni, le second du « Pelado » est très différent de l'original comme on a pu le voir vendredi en conférence de presse.

Jorge Desio ne veut pas d'un Sampaoli moins fou sur le banc

Beaucoup moins volcanique, Jorge Desio (53 ans) est souvent l'homme qui canalise Sampaoli sur le terrain... Mais pas trop non plus : « Jorge a son caractère, c'est vrai. Il a toujours été comme ça. Il a eu de bons résultats. Il ne fait pas exprès, il ne le fait pas pour les autres. Pour moi, ce n'est pas surprenant. Je ne suis pas là pour le calmer, même si il est vrai que, parfois, on essaie de lui dire de ne pas sortir de la ligne du banc de touche pour éviter les avertissements. Il est comme ça, il vit les matchs. C'est une caractéristique de Jorge Sampaoli ».

D'ailleurs, Desio ne changerait Sampaoli pour rien au monde : « Son comportement, c'est une bonne chose car ça contamine son équipe. C'est un passionné de football, ça se voit sur le terrain, dans son équipe. Ce n'est pas un problème pour lui ».